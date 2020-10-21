МАУ отложила запуск ряда авиарейсов из Киева

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перенесла начало выполнения рейсов Киев – Брюссель – Киев, Киев – Дюссельдорф – Киев и Киев – Прага – Киев до 27 ноября.

В компании объясняют пересмотр рейсов по указанным маршрутам продолжением карантинных ограничений на пересечение границ с целью предотвращения распространения COVID-19, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, МАУ приняла решения отменить рейсы в Ереван и Баку до 13 ноября в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта.

"МАУ будет следить за эпидемиологическим показаниями на указанных направлениях и ситуацией в Нагорном Карабахе. Авиакомпания будет делать все возможное, чтобы после ослабления карантинных мероприятий и уменьшения рисков полетов пассажиры сразу получили возможность воспользоваться соответствующими рейсами", - говорится в сообщении.

Все другие маршруты остаются без изменений.