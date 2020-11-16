Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
Крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписан в воскресенье в Ханое.
Cоглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Интерфакс.
ВРЭП включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию.
Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.
Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".
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