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Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле

Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле

Крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписан в воскресенье в Ханое.

Cоглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Интерфакс.

ВРЭП включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию.

Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".

Джерело:  Интерфакс
Китай (2122) торгівля (873)


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16.11.2020 09:26 Відповісти

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