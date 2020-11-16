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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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"Приватбанк" отсудил 1 миллиард долгов у "приватовцев"

Хозсуд Одесской области удовлетворил иск Приватбанка к ООО "Агротерминал" и решил взыскать с ответчика (как поручителя ООО "Бориваж") в пользу истца 1 млрд грн задолженности.

Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств Приватбанк расторг кредитный договор, сообщает Finbalance.

ООО "Агротерминал" отмечало, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, - 03.11.2026, и соответственно срок выполнения обязательств по возврату кредита не наступил.

Суд решил, что Приватбанк правомерно воспользовался правом на направление уведомления о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" - ООО "Бориваж", бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

ООО "Бориваж" и Скотник также являются учредителями ООО "Агротерминал Логистик", которое было поручителем Приватбанка по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации. Предметом ипотеки являлся зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области в акватории порта "Южный", общая мощность перевалки 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

Джерело:  Finbalance
Коломойський Ігор (1772) Приватбанк (1781)


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значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

прямо по Ільфу і Петрову - "рога і копита"
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16.11.2020 09:23 Відповісти
Ничего. Сейчас Беня отправит своих адвокатов в Окружной волчий суд, который оберегает сам преЗедент, и там все порешает.
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16.11.2020 11:05 Відповісти
Армяне пусть у путина берут кредиты.
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16.11.2020 11:56 Відповісти
Выиграть дело в суде (хотя ещё впереди апелляция и кассация) - это половина вопроса. Решение потом выполнить ещё надо. А на том этапе окажется, что у должника ничего нет или если есть, то пошла процедура банкротства, а там ещё сто-пятьсот кредиторов (своих) с миллиардными требованиями и все станут в одну очередь, чтобы получить по 2 копейки после распродажи имущества.
Так что радоваться рано, вот когда реально взыщут, тогда можно будет юристам госбанка сказать : "Молодцы !". А пока смотрим кино дальше.
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16.11.2020 12:24 Відповісти

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