"Приватбанк" отсудил 1 миллиард долгов у "приватовцев"

Хозсуд Одесской области удовлетворил иск Приватбанка к ООО "Агротерминал" и решил взыскать с ответчика (как поручителя ООО "Бориваж") в пользу истца 1 млрд грн задолженности.

Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств Приватбанк расторг кредитный договор, сообщает Finbalance.

ООО "Агротерминал" отмечало, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, - 03.11.2026, и соответственно срок выполнения обязательств по возврату кредита не наступил.

Суд решил, что Приватбанк правомерно воспользовался правом на направление уведомления о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" - ООО "Бориваж", бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

ООО "Бориваж" и Скотник также являются учредителями ООО "Агротерминал Логистик", которое было поручителем Приватбанка по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации. Предметом ипотеки являлся зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области в акватории порта "Южный", общая мощность перевалки 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.