Руководитель ОПЗ Синица заблокировал в суде свое увольнение

Овидиопольский районный суд Одесской области по иску руководителя подконтрольного государству Одесского припортового завода (ОПЗ) Николая Синицы запретил его увольнение, решение о котором принял Фонд госимущества (ФГИ) Украины по согласованию с правительством, сообщил Синица.

"По состоянию на сегодняшний день я остаюсь и.о. председателя правления - директора АО "ОПЗ", – цитирует Синицу Интерфакс-Украина.

Назначенный в начале этого года Синица уточнил, что уже две недели находится на самоизоляции из-за коронавируса, и с удивлением узнал из СМИ, что ФГИ решил его сменить на Николая Парсентьева, а Кабинет министров 11 марта согласовал это новое назначение.

Отказавшийся покинуть пост руководитель НПЗ отметил, что ни он, ни должностные лица ОПЗ не видели результаты внепланового внутреннего аудита завода, на основании которого было принято такое кадровое решение. Синица утверждает, что аудит проводился вопреки закону и аудиторы находились на предприятии только один день.

"Я не держусь за должность. Но задача, которая была поставлена президентом Украины Владимиром Зеленским - развивать предприятие и повышать его инвестиционную привлекательность, мы с коллективом завода выполняем на отлично!", – считает борющийся за свой пост руководитель завода.

Среди своих достижений он назвал рост средней зарплаты на 44% и числа сотрудников на 10%, или на 300 человек, а также работы по капитальному ремонту производственных мощностей, начавшееся погашение долгов перед НАК "Нафтогаз Украины" и восстановление после пяти лет перегрузки на экспорт химической продукции украинских производителей.

Синица также анонсировал пресс-конференции на заводе и в Киеве.

В свою очередь ФГИ аргументировал смену руководителя ОПЗ выявленными недочетами при управлении предприятием, в частности, не была проведена реструктуризация задолженности завода и конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, также был предложен нереалистичный финансовый план на 2021 год.

Фонд указал, что перед новым руководством ОПЗ поставлены задачи, касающиеся расширения объемов производства и повышения рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации завода для повышения его инвестиционной привлекательности и подготовки к прозрачной приватизации.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления - директора АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева.

Из открытых источников известно, что Парсентьев в 2005 году работал заместителем "Лисичанскнефтеоргсинтез", эксплуатировавшего Лисичанский НПЗ. В это время главой Луганской ОГА был нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов.

С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского"Газпромом". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

В пресс-службе Фонда госимущества (ФГИ) называют причиной смены руководства ОПЗ определенные претензии к работе бывшего главы предприятия.

"Предыдущее руководство ОПЗ выполнило возложенные на него обязанности по обеспечению бесперебойной работы предприятия. Однако, проведенный ФГИ внеплановый внутренний аудит ОПЗ за январь-сентябрь 2020 года… продемонстрировал ряд недостатков, которыми сопровождалась деятельность экс-руководства завода", – отмечается в сообщении.

В частности, бывший менеджмент ОПЗ не произвел реструктуризацию задолженностей завода и конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, осуществлял недостаточно эффективное управление непрофильными активами завода, а также предложил нереалистичный проект финансового плана на 2021 год, заявляют в Фонде.

"Учитывая вышесказанное и реализуя определенные законодательством полномочия для достижения стратегических целей ОПЗ и защиты интересов государства, наблюдательный совет предприятия принял решение о смене председателя правления ОПЗ", – сказано в сообщении.

ФГИ заявляет, что перед новым руководством ОПЗ поставленные задачи по расширению объемов производства и повышению рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации завода для повышения его инвестиционной привлекательности и подготовки к прозрачной приватизации.

Как сообщалось, с января 2020 года должность и.о. главы правления – директора ОПЗ занимал Николай Синица.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.