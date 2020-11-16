Словакия открыла пешеходное движение на пункте пропуска с Украиной

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, открыто пешеходное движение.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Оформление и пропуск лиц в пешем порядке осуществляется через пункт пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" с 14.11.2020 года", - говорится в сообщении.

Такие изменения введены в связи с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска "Вельке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Селменцы") и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска Убля" (с нашей стороны -"Малый Березный").

"Также сообщаем, что контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Ужгород" будут осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени)", - сообщает Госпогранслужба.

Транзитный проезд лиц и движение грузового автотранспорта как на въезд, так и на выезд остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.