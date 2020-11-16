Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса.

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений после коронавируса.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Игорь Молоток.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - сообщил Молоток.

31 октября Луговой проинформировал в Facebook о стабилизации здоровья и намерении вернуться в Конотоп. 12 ноября писал о планах по работе горсовета.