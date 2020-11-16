Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса.
Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений после коронавируса.
Об этом сообщил в Facebook нардеп Игорь Молоток.
"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - сообщил Молоток.
31 октября Луговой проинформировал в Facebook о стабилизации здоровья и намерении вернуться в Конотоп. 12 ноября писал о планах по работе горсовета.
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