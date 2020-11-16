Нацполиция закрыла 2,4 тысячи учреждений за нарушение карантина выходного дня (обновлено)

За первые сутки карантина выходного 14 ноября дня Национальная полиция Украины приостановила работу 1355 учреждений, в целом за выходные полиция закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, работавших вопреки постановлению Кабмина.

Как уточнил глава Национальной полиции Игорь Клименко, среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, передает пресс-служба ведомства

По его словам, составлено почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто девять уголовных производств.

Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где представители местной власти официально заявили об отказе выполнять решение Кабмина – Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области. Кроме того, по его словам, много нарушителей карантина выходного дня выявлено в столице и Киевской области.

В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.