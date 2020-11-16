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Нацполиция закрыла 2,4 тысячи учреждений за нарушение карантина выходного дня (обновлено)

Нацполиция закрыла 2,4 тысячи учреждений за нарушение карантина выходного дня (обновлено)

За первые сутки карантина выходного 14 ноября дня Национальная полиция Украины приостановила работу 1355 учреждений, в целом за выходные полиция закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, работавших вопреки постановлению Кабмина.

Как уточнил глава Национальной полиции Игорь Клименко, среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, передает пресс-служба ведомства

По его словам, составлено почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто девять уголовных производств.

Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где представители местной власти официально заявили об отказе выполнять решение Кабмина – Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области. Кроме того, по его словам, много нарушителей карантина выходного дня выявлено в столице и Киевской области.

В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.

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