Чили планирует войти в тройку крупнейших экспортёров зелёного водорода

Правительство Чили представило водородную стратегию страны на конференции "Chile 2020: Green Hydrogen Summit".

В рамках новой национальной стратегии преследуются три основные цели: производить зелёный водород по самой низкой в мире цене к 2030 году, войти в тройку крупнейших экспортеров к 2040 году и запустить строительство 5 ГВт электролизных мощностей к 2025 году.

В соответствии со стратегией сектор зелёного водорода обеспечит создание 100 тыс. рабочих мест и инвестиционные потоки в размере $200 млрд в следующие 20 лет.

Чили ожидает, что зелёный водород станет одним из ключевых секторов экономики, поскольку страна обладает значительным потенциалом в области возобновляемых источников энергии.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что водород позволит сделать ставку на сбалансированное развитие по всей стране, а также будет способствовать развитию человеческого капитала, являющегося двигателем прогресса и возрождения экономики.

"Зеленый водород позволит экспортировать наши возобновляемые источники энергии в мир, который быстро движется к декарбонизации и нуждается в чистой и доступной энергии", – заявил Пиньера.

Министр энергетики Хуан Карлос Джобет подробно изложил план действий, цель которого – сделать Чили мировым лидером в производстве и экспорте зеленого водорода.

"Эта новая отрасль, которая будет развиваться, может стать настолько же значимой для национальной экономики, как горнодобывающий сектор. Кроме того, она поможет процессу декарбонизации некоторых видов производственной деятельности, таких как горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство, повысив их международную конкурентоспособность и способствуя достижению цели: страна с нулевым уровнем выбросов к 2050 году", – рассказал министр.

Он добавил, что зеленый водород – это стратегическая возможность для Чили.

"Наша страна – идеальное место для производства и экспорта экологически чистого водорода и его производных, включая аммиак, метанол и синтетическое топливо. Различные исследования, в том числе анализ Международного энергетического агентства и McKinsey & Company, показывают, что огромные запасы возобновляемых источников энергии позволяют производить самый конкурентоспособный зеленый водород на планете и в больших масштабах", – уточнил Хуан Карлос Джобет.

Согласно данным Международного энергетического агентства, Чили может производить до 160 млн тонн зелёного водорода в год. Стратегия содержит конкретный план действий по ускорению внедрения экологически чистого водорода в ключевых внутренних секторах к 2025 году и выхода на экспортный рынок к 2030 году.

Среди них выделяется реализация раунда финансирования на сумму $50 млн для проектов по производству экологически чистого водорода, чтобы помочь инвесторам закрыть технологические пробелы и наработать первый опыт. Параллельно с этим будет создана оперативная группа task-force для мониторинга процесса выдачи разрешений и разработки пилотных водородных проектов.

Также будут изучены механизмы квотирования для увеличения спроса на это чистое топливо. Для формирования внутреннего спроса будет создана рабочая группа с участием государственных компаний, чтобы ускорить внедрение зеленого водорода в их деятельность и у их поставщиков. Стратегия также направлена на то, чтобы водород учитывался в процессах территориального планирования (развития инфраструктуры).

Министерство будет играть активную роль в формировании новых стандартов, чтобы гарантировать определенность планирования.