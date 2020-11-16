Alstom выпустит новые акции для финансирования сделки с Bombardier

Французская Alstom SA начала раунд привлечения капитала объемом около 2 млрд евро, планируя использовать денежные средства для частичного финансирования сделки по приобретению Bombardier Transportation, подразделения в сфере железнодорожного машиностроения канадской Bombardier Inc.

Компания сообщила, что выпустит около 68 млн новых акций по цене подписки в 29,50 евро за акцию, включая номинальную стоимость в размере 7 евро и премию в размере 22,50 евро, сообщает Интерфакс-Украина.

Действующие акционеры получат одно преимущественное право подписки за каждую имеющуюся у них акцию, сообщила компания.

Привлеченные денежные средства будут использованы для финансирования покупки Bombardier Transportation.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2021 года, если будет одобрена регуляторами, сообщила Alstom.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания работает более чем в 60 странах, численность ее персонала составляет около 38,9 тыс. человек.

Акции Alstom дорожают на 0,5% на торгах в Париже в понедельник.