Нацбанк согласовал кандидатуры новых глав "Укргазбанка" и "ОТП Банка"

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления "Укргазбанка" и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления "ОТП Банка".

"Согласование произошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных Правлением Национального банка", - сообщает пресс-служба НБУ.

2 ноября наблюдательный совет "Укргазбанка" единогласно принял решение об избрании Кравца на должность председателя правления сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Национальным банком.

Кравец по апрель 2015 занимал должность первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", а с июля 2020 исполняющего обязанности председателя правления "Укргазбанка".

В октябре наблюдательным советом "ОТП Банка" было решено избрать Владимира Мудрого на должность председателя правления банка. Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в "ОТП Банке".