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"Укрпошта" привлекает 63 миллиона евро ЕБРР для реформирования сельских отделений

АО "Укрпошта" привлекает 63 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений.

"Сегодня подписано соответствующее гарантийное соглашение", сообщил через телеграм-канал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, эти привлечения позволят "Укрпоште" создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции.

"Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка", - добавил Криклий.

ЄБРР (770) Укрпошта (794)


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она привлекает, она выплачивает зарплаты заоблачные, а как не работала нормально, так и не работает. Чтобы письма с Ужгорода шли больше полторы недели, это блин нонсенс.Да при СССР такого не было никогда , и эти не получали столько. А второе, что это за ерунду ввели, если письма не ушли , то наказывают сотрудников? А вы не знаете, что им легче выкинуть этот мешок , и сказать , что ушел, чем получать взыскание? Ведь письма без регистрации, и кто докажеть что они были?
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16.11.2020 13:47 Відповісти

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