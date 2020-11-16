"Укрпошта" привлекает 63 миллиона евро ЕБРР для реформирования сельских отделений

АО "Укрпошта" привлекает 63 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений.

"Сегодня подписано соответствующее гарантийное соглашение", сообщил через телеграм-канал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, эти привлечения позволят "Укрпоште" создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции.

"Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка", - добавил Криклий.