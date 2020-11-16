Шмыгаль пообещал новые программы поддержки для бизнеса из-за карантина выходного дня

Кабинет министров готовит механизмы компенсации потерь бизнеса из-за введения "карантина выходного дня".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время онлайн-совещания с городскими головами, передает пресс-служба правительства.

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть семь инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", – сказал глава правительства.

Он добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос со выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.