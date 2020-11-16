Нацбанк упростил выплату пенсий и пособий через почтовые отделения

Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

Указанные изменения внесены в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга постановлением правления НБУ №145 от 12 ноября, которое вступило в силу с 14 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

"Это решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплату пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации", – сказано в сообщении.

Так, теперь работники почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должны только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов.

После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах.

"Выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом, и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге", – отмечают в НБУ.