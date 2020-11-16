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Украина не рассматривает закрытие границ из-за коронавируса, – Кулеба

Украина не рассматривает закрытие границ из-за коронавируса, – Кулеба

В связи с введением "карантина выходного дня" Украине удалось избежать полного локдауна, поэтому в ближайшие дни рассмотрение вопроса закрытия границ Украины на заседании правительства не ожидается.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии одному их украинских телеканалов.

"В случае, если будет введен полный локдаун, очевидно, что будет рассматриваться и такая мера как закрытие границ. Но с введением "карантина выходного дня" нам удалось избежать опции полного локдауна, потому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - сказал Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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