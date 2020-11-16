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Средства Фонда гарантирования вкладов превысили 15,7 миллиарда

Средства Фонда гарантирования вкладов превысили 15,7 миллиарда

Общая сумма средств, аккумулированных на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 ноября составляла 15,78 млрд грн, увеличившись за месяц на 971 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе поступления от регулярного сбора в январе-октябре составили 4,07 млрд грн.

В то же время в октябре выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещения на общую сумму 347 млн грн.

По состоянию на 1 ноября в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.

На начало ноября 2020 продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.

Автор: 

банки (6951) депозит (432) Фонд гарантування вкладів (1450)


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Ну молодцы,ободрали кредиторов навесив на них ещё выплаты кроме бешеных процентов за кредит,и ради того,что бы компенсировать украденное у вкладчиков ворами банкирами про деяния которых власти прекрасно знали.
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16.11.2020 18:57 Відповісти

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