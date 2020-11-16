Средства Фонда гарантирования вкладов превысили 15,7 миллиарда
Общая сумма средств, аккумулированных на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 ноября составляла 15,78 млрд грн, увеличившись за месяц на 971 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе поступления от регулярного сбора в январе-октябре составили 4,07 млрд грн.
В то же время в октябре выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещения на общую сумму 347 млн грн.
По состоянию на 1 ноября в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.
На начало ноября 2020 продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.
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