Кохавинская бумажная фабрика привлечет кредит у ЕБРР на развитие производства

Акционеры ПАО "Кохавинская бумажная фабрика" одобрили привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в объеме до 17 млн евро для финансирования строительства нового производственно-складского корпуса.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), согласие на привлечение кредита предоставлено общим собранием акционеров предприятия 10 ноября, передает Интерфакс-Украина.

По решению собрания, в залог по кредиту будет передано имущество фабрики, рыночная стоимость которого превышает 50% стоимости активов (по данным последней финансовой отчетности).

За кредитные средства Кохавинская бумажная фабрика планирует построить новый корпус по производству санитарно-гигиенических видов бумаги из привозных полуфабрикатов (целлюлозы) с приобретением необходимого оборудования.

Сейчас фабрика выпускает туалетную бумагу, салфетки и полотенца из макулатурного сырья (ТМ "Кохавинка", "Веселый размер", "Великан").

В Украине крупнейшим производителем санитарно-гигиенической бумажной продукции является Киевский картонно-бумажный комбинат, который, в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-основы санитарно-гигиенической продукции привозную целлюлозу (в Украине она не производится).

По данным ассоциации "УкрПапир", в январе-сентябре 2020 года Киевский КБК выпустил более 64 тыс. тонн бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения (на 4,9% больше, чем годом ранее), а Кохавинская КБФ – 30,15 тыс. тонн (на 4,6% больше). Остальные производители выпускают на порядок меньше этой продукции.

При этом Киевский КБК выпустил 335 млн рулончиков туалетной бумаги, Кохавинская КБФ – 86,39 млн шт.

Крупный украинским производителем туалетной бумаги, салфеток и полотенец, использующим в том числе целлюлозное сырье, является АО "ВГП " (ТМ "Рута"), которое за девять месяцев этого года выпустило 94,68 млн рулончиков бумаги.

Кохавинская бумажная фабрика работает с 1939 года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин – 19 тыс. тонн в год, перерабатывающего оборудования – 90 млн рулончиков в год.

Фабрика экспортирует около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом – Чехия, Румыния, а также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов.

По данным НКЦБФР на 2 квартал 2020 года почти 12% компании принадлежит главе набсовета Михаилу Тытыкало, его дочери Ларисе Тытыкало – 8,49%, внучке Марии Горянской – 10%, Тамаре Тытыкало –15,5%, членам набсовета Александру Телеткову, Игорю Костырко – соответственно более 11,12% и 11,92%, главе правления Роману Пирогу – 7,88%, Оксане Серембицкой – 7,88%.