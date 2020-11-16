"Антонов" заказал израильской компании систему внутренней связи за 13 миллионов

ГП "Антонов" госконцерна "Укроборонпром" 13 октября отчиталось о договоре от 30 сентября 2020 года с фирмой Orbit Communication Systems Ltd. (Израиль) о поставке оборудования для самолетов на $448 тыс, или 12,65 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, пишут Наші гроші

"Антонов" заказал систему внутренней связи AMS, PACIS (три комплекта) за $391 тыс и монтажный комплект за $57 тыс. Судя по названию контракта, оборудование предназначено для транспортного самолета Ан-178. Компания передаст товар покупателю на условиях FCA в Нетании (Израиль) в течение полугода после оплаты. Договор будет действовать до конца 2020 года.

Израильская компания Orbit Communication Systems Ltd. создает системы связи для гражданских и военных самолетов и кораблей, а также наземных станций и буровых платформ.

По данным системы ProZorro, летом 2018 эта компания получила единый подряд "Антонова" по выполнению ее инженерами активации систем AMS PACIS за $15 тыс.