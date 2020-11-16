Азербайджан объявил о завершении строительства трубопровода для поставок газа в Европу

Строительство Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP) полностью завершено, он готов к коммерческим поставкам азербайджанского газа в Европу.

Как сообщили в пресс-службе консорциума TAP AG, спустя почти 4,5 года после начала строительства газопровода в Салониках работы перешли на стадию коммерческих операций, передает Интерфакс.

"Это говорит о том, что проекты Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз и "Южный газовый коридор" (ЮГК) реализованы в полном объеме. Эти проекты впервые изменят энергетическую карту Каспийского региона, соединив его газовые запасы с Европой. Теперь, после завершения последней части ЮГК, эта огромная экспортная система полностью интегрирована и готова к поставкам газа в Европу. Это позволит нам до конца этого года начать поставки первого газа из Азербайджана в Европу", – сказано в сообщении.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км – через территорию Албании, 105 км – через Адриатическое море и 8 км – по территории Италии.

TAP является последним компонентом проекта Южного газового коридора. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.