Экспорт зерновых нового урожая превысил 18,7 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 16 ноября экспортировала 18,74 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 3,6 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 11,29 млн тонн пшеницы (-1,42 млн тонн), 3,51 млн тонн ячменя (+0,11 млн тонн) и 3,58 млн тонн кукурузы (-2,34 млн тонн).

По состоянию на 16 ноября текущего года экспортировано также 65,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.