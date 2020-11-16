Решение о признании украинской сертификации семян в Евросоюзе вступило в силу

Решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян в ЕС вступило в силу, так, семена зерновых, кукурузы и сорго из Украины получили полноценный доступ в ЕС.

Об этом Семенная ассоциация Украины сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Теперь, благодаря завершению признания эквивалентности в ЕС для семян следующих культур: овес, ячмень, пшеница, пшеница твердая, рожь, тритикале, рис, а также семян сорго зернового, и кукурузы из Украины есть возможность осуществлять их экспорт в ЕС", – сказано в сообщении.

В Ассоциации уточнили, что экспорт возможен для сортов, которые зарегистрированы непосредственно в странах ЕС (не только в Украине), при соблюдении соответствующих фитосанитарных требований.

Как сообщалось, решение Европейского парламента от 7 октября 2020 года о признании в ЕС эквивалентности украинской системы сертификации и семян было обнародовано в Официальном вестнике ЕС 21 октября и вступает в силу через 20 дней.

В этом документе Украина включена в Приложение II, где она числится в списке третьих стран, которые признаны ЕС такими, где подтверждена эквивалентность системы сертификации и производства семян.