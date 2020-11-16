Падение ВВП Украины в третьем квартале замедлилось до 3,5%, – Госстат

Реальный внутренний валовый продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с третьим кварталом 2019 года – уменьшился на 3,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) со ссылкой на оперативные данные.

Как сообщалось, ранее Национальный банк (НБУ) улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале до 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с прогнозировавшихся в июле 7,4%.

По данным Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года упал на 11,4%.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года,