Госгеонедр запустила онлайн-калькулятор расчета начальной цены разрешения на недропользование

Государственная служба геологии и недр Украины запустила на сайте ГНПП "Геоинформ" онлайн-калькулятор, который позволит недропользователям самостоятельно посчитать начальную стоимость специального разрешения на пользование недрами.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр.

Сообщается, что это вспомогательный инструмент для определения экономической целесообразности инвестирования в объект, поскольку дает представление о начальной цене продажи лота на аукционе или размера сбора за предоставление спецразрешения без аукциона.

Чтобы определить ориентировочную начальную стоимость лота, необходимо пошагово заполнить информацию относительно объекта: название участка, вид пользования недрами, количество видов товарной продукции, ее значение (местное или государственное), группу товарной продукции, вид, наименование, объем запасов и ресурсов на участке по классам, цена единицы вида товарной продукции.

Вся информация, которую необходимо указать, как параметры расчета, содержится в протоколе участка и/или Инвестиционном атласе недропользователя.

Цена единицы вида товарной продукции ежеквартально публикуется на сайте Службы. Цена единицы товарной продукции на углеводороды определяется Минэкономики и публикуется на сайте ведомства.

"Онлайн-калькулятор помогает определить ориентировочную начальную стоимость специального разрешения на пользование недрами. Его алгоритм предполагает учет всех деталей, которые могут повлиять на цену лицензии: количество видов товарной продукции, доведенный или условный объем запасов и ресурсов, значение полезного ископаемого и так далее. Мы ожидаем, что сервис поможет недропользователям принимать инвестиционные решения, ведь начальную стоимость спецразрешения можно использовать в исчислении экономической целесообразности разработки месторождения", - объяснил председатель Госгеонадр Роман Опимах.