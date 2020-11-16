На реконструкцию крупнейшей мусорной свалки Киева потратят еще 350 миллионов

ЧАО "Киевспецтранс" 12 ноября по результатам тендера заказало ООО "Хозхимсервис" реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в Киевской области за 353,31 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В 2018 году тендер на реконструкцию и техническое переоснащение полигона №5 в селе Подгорцы Обуховского района стоимостью 326,49 млн грн выиграло ООО "Строительная компания "Адамант" с орбиты застройщика Максима Микитася. По данным портала "Е-Дата", из общей суммы этой фирме перечислили 200,07 млн грн.

Новый подрядчик "Хозхимсервис" должен рекультивировать участок №1 к концу 2023 года. В частности завезут сыпучие материалы и почву, реконструируют канализационную насосную станцию, обустроят очистные сооружения, дренажную систему, наблюдательные скважины, бытовой дом, электроснабжение, видеонаблюдение, дороги, благоустройство и освещение.

Гидроизоляционные работы на 18% цены выполнит винницкое ООО "Современные гидроизоляционные технологии" Виталия Сельского, Александра Бабенко, Руслана Коштиры и Юрия Шпирка.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Стоимость договора на 1,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 358,66 млн грн.

Две компании не допустили к аукциону: ЗАО "Метрострой" – из-за отсутствия графика выполнения работ, а ООО "Специальный строительный сервис" – из-за неуплаты тендерного обеспечения.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов было винницкое ООО "Строительное управление механизации" Сергея Воловика и Дмитрия Годованюка. Последний ранее руководил ООО "Мостобуд" экс-нардепа от Партии регионов Владимира Продивуса. А Воловик в прошлом числился руководителем ООО "Киивмостобуд", в учредителях которого было ПАО "Мостострой". Последнее сейчас находится в процедуре банкротства, но перед тем входило в корпорацию "Укрмостобуд" Продивуса.

Столичным "Хозхимсервисом" владеет Алла Кизименко из Лимана Донецкой области, а руководит фирмой ее сын Марк Олегович Кизименко. Представителями фирмы указаны Тимофей Таможников, Наталья Кизименко и Александр Криворучко. Последние двое руководили ООО "Леман-Бетон" Лилии Таможниковой, пока его не переоформили на Артема Сушкова из оккупированного Донецка.

Муж Аллы Кизименко Олег Кизименко некогда возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА, а с 2012 года был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После аннексии Крыма Россией Кизименко-старший остался на той же должности при так называемом "губернаторе" Сергее Меняйло, а в 2015 году был уволен.

В сентябре 2018 года Олег Кизименко был арестован в Херсоне по подозрению в государственной измене, а в декабре 2018 года – осужден на пять лет условно за сепаратизм.

Напомним, Хозяйственный суд города Киев 3 ноября обязал АМКУ исключить "Хозхимсервис" с "черного списка" компаний, которым запрещено участие в тендерах.

Акционерами "Киевспецтранса" являются Департамент коммунальной собственности КГГА (51%) и бизнесмен Игорь Тынный (47%).