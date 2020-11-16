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На реконструкцию крупнейшей мусорной свалки Киева потратят еще 350 миллионов

На реконструкцию крупнейшей мусорной свалки Киева потратят еще 350 миллионов

ЧАО "Киевспецтранс" 12 ноября по результатам тендера заказало ООО "Хозхимсервис" реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в Киевской области за 353,31 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В 2018 году тендер на реконструкцию и техническое переоснащение полигона №5 в селе Подгорцы Обуховского района стоимостью 326,49 млн грн выиграло ООО "Строительная компания "Адамант" с орбиты застройщика Максима Микитася. По данным портала "Е-Дата", из общей суммы этой фирме перечислили 200,07 млн грн.

Новый подрядчик "Хозхимсервис" должен рекультивировать участок №1 к концу 2023 года. В частности завезут сыпучие материалы и почву, реконструируют канализационную насосную станцию, обустроят очистные сооружения, дренажную систему, наблюдательные скважины, бытовой дом, электроснабжение, видеонаблюдение, дороги, благоустройство и освещение.

Гидроизоляционные работы на 18% цены выполнит винницкое ООО "Современные гидроизоляционные технологии" Виталия Сельского, Александра Бабенко, Руслана Коштиры и Юрия Шпирка.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Стоимость договора на 1,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 358,66 млн грн.

Две компании не допустили к аукциону: ЗАО "Метрострой" – из-за отсутствия графика выполнения работ, а ООО "Специальный строительный сервис" – из-за неуплаты тендерного обеспечения.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов было винницкое ООО "Строительное управление механизации" Сергея Воловика и Дмитрия Годованюка. Последний ранее руководил ООО "Мостобуд" экс-нардепа от Партии регионов Владимира Продивуса. А Воловик в прошлом числился руководителем ООО "Киивмостобуд", в учредителях которого было ПАО "Мостострой". Последнее сейчас находится в процедуре банкротства, но перед тем входило в корпорацию "Укрмостобуд" Продивуса.

Столичным "Хозхимсервисом" владеет Алла Кизименко из Лимана Донецкой области, а руководит фирмой ее сын Марк Олегович Кизименко. Представителями фирмы указаны Тимофей Таможников, Наталья Кизименко и Александр Криворучко. Последние двое руководили ООО "Леман-Бетон" Лилии Таможниковой, пока его не переоформили на Артема Сушкова из оккупированного Донецка.

Муж Аллы Кизименко Олег Кизименко некогда возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА, а с 2012 года был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После аннексии Крыма Россией Кизименко-старший остался на той же должности при так называемом "губернаторе" Сергее Меняйло, а в 2015 году был уволен.

В сентябре 2018 года Олег Кизименко был арестован в Херсоне по подозрению в государственной измене, а в декабре 2018 года – осужден на пять лет условно за сепаратизм.

Напомним, Хозяйственный суд города Киев 3 ноября обязал АМКУ исключить "Хозхимсервис" с "черного списка" компаний, которым запрещено участие в тендерах.

Акционерами "Киевспецтранса" являются Департамент коммунальной собственности КГГА (51%) и бизнесмен Игорь Тынный (47%).

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Джерело:  Наші гроші
Київ (4677) реконструкція (252) звалище (15) Тинний Ігор (10)


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16.11.2020 21:34 Відповісти

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