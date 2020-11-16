"Укрэксимбанк" подписал соглашение о сотрудничестве с Экспортно-кредитным агентством

Государственный "Укрэксимбанк" и "Экспортно-кредитное агентство" подписали соглашение о сотрудничестве в целях стимулирования экспансии экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках этого проекта "Укрэксимбанк" будет фокусироваться на поиске и отборе проектов по продвижению украинского экспорта на внешние рынки путем предоставления финансирования или гарантий.

Изначально заемщиком по таким кредитам может быть украинский экспортер с выручкой до 300 млн грн, а впоследствии – иностранный покупатель или банк иностранного покупателя.

"По первым проектам в рамках этого соглашения мы планируем, что банк будет предоставлять украинским экспортерам финансирование оборотного капитала на сумму до 5 млн грн и на срок до 2 лет для производства продукции и реализации работ и услуг экспортного назначения. Преимуществами для экспортера должны стать ускоренная процедура принятия решения и уменьшение требований по обеспечению, которым в том числе может выступать страховое покрытие ЭКА на сумму до 85% кредита или лимита", – уточнил глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.

В свою очередь Экспортно-кредитное агентство будет осуществлять страхование экспортных кредитов и банковских гарантий по отобранным проектам.

"Условия осуществления Агентством страхового возмещения будут определяться отдельно по каждому договору страхования после проведения оценки проекта. Предполагается, что размер страхового тарифа будет устанавливаться в зависимости от срока кредита и может быть также включен в сумму экспортного кредита", – отметил и.о. главы ЭКА Руслан Гашев.

Он напомнил, что ЭКА может поддерживать предприятия, которые экспортируют работы и услуги украинского происхождения, а также товары, которые подвергнуты достаточной переработке в Украине в соответствии с определенными группами Украинского классификатора товаров ВЭД в соответствии с положениями закона "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта".

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.