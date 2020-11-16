Гостаможня с начала года выявила нарушений на 2,2 миллиарда
За январь-октябрь 2020 работники таможни обнаружили и предотвратили более 12 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн, а это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Гостаможни.
Непосредственно таможней рассмотрено 3,3 тыс. дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн.
На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По результатам рассмотрения дел, судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 775 млн грн и этот показатель на 21% больше показателя 2019 года.
Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году остаются:
- попытка ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020 года, Одесская таможня);
- попытка ввоза на пункте пропуска "Ужгород" мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020 года, Закарпатская таможня);
- попытка ввоза в Одесском порту 750 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на 12 млн грн (июнь 2020 года, Одесская таможня).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль