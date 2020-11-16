Гостаможня с начала года выявила нарушений на 2,2 миллиарда

За январь-октябрь 2020 работники таможни обнаружили и предотвратили более 12 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн, а это на 155 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Непосредственно таможней рассмотрено 3,3 тыс. дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 134 млн грн.

На рассмотрение в суд передано 9,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,97 млрд грн. Количество переданных дел увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По результатам рассмотрения дел, судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 775 млн грн и этот показатель на 21% больше показателя 2019 года.

Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году остаются: