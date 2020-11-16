Долг жителей Прикарпатья за газ превысил 430 миллионов

По состоянию на 16 ноября задолженность жителей Прикарпатья перед ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" за потребленный газ составляет 436,24 млн грн, по сравнению с сентябрем эта цифра выросла на 87,9 млн грн.

По данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, членом которой является и ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", за потребленное в сентябре 2020 голубое топливо в Украине рассчиталось лишь 40% домохозяйств, сообщает пресс-служба компании.

Эксперты Ассоциации отмечают, что традиционно в государстве с сентября по февраль уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги резко снижается, а ноябрь по статистике является худшим месяцем по уровню оплаты населением ЖКУ.

"Обычно украинцы пытаются погасить накопленную за холодный сезон задолженность в межотопительный период", – отметил первый заместитель председателя правления Ассоциации Евгений Нацвин-Степанов.

В то же время ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" напоминает, что из-за неуплаты коммунальных платежей, в том числе за потребленный газ на срок более трех месяцев и наличии задолженности сумма которой превышает 340 грн, должник потеряет право на получение субсидии на последующие периоды. Однако наличие заключенного договора реструктуризации с компанией-поставщиком газа гарантирует сохранность денежной соцпомощи от государства.

"Задолженность реструктуризируется на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода на дату реструктуризации. Обычно задолженность необходимо погашать равными частями, а размер первого взноса составляет от 30% до 50%. В случае, когда дохода потребителя не хватает для полного погашения в течение 12 месяцев, как исключение, срок действия договора может быть продлен. Как правильно оформить заявление и другие детали можно уточнить в Контакт-центре по телефону 0 342 76 63 04", – пояснил начальник отдела продаж физическим лицам "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Леся Хараим.

В компании напомнили, что на время карантина "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако такие послабления никоим образом не означают, что можно несвоевременно оплачивать счета. Ведь в компании уже готовят документы для взыскания долгов в судебном порядке.

"Чтобы избежать перспектив судебных исков и потери субсидий, рекомендуем жителям Прикарпатья, которые задолжали за потребленный газ, заключить договоры реструктуризации долгов", – подчеркивают в компании.

При этом "Ивано-Франковскгаз Сбыт" рекомендует клиентам избегать мест массового скопления людей и оплачивать счета за газ дистанционно, учитывая эпидемическую ситуацию в области. Для этого можно использовать онлайн сервисы сайта 104.ua: "Личный кабинет", мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Кроме того, разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить в Контакт-центр по телефону 067 65-65-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в платежке каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.