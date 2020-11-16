"Укрэнерго" купило новые электромобили Hyundai по миллиону гривен за штуку. ФОТО

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 20 октября по результатам тендера заказало ООО "Эдем-Авто" 9 легковых автомобилей на общую сумму 7,48 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит "Укрэнерго" два электромобиля Hyundai Kona Electric в комплектации Top по 1,06 млн грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь кожаную обивку сидений, климат-контроль с фильтром салона, подогрев передних сидений, камеру заднего вида, задний парктроник, подушки безопасности, боковые подушки и шторки безопасности. У авто будет дополнительное оборудование: зимние шины, литые диски, коврики и т. П.

"Эдем-Авто" продает Hyundai Kona Electric Top без дополнительного оборудования по 1,1 млн грн.

Кроме этого, "Эдем-Авто" также поставит 7 электромобилей Hyundai Ioniq Electric Premium по 765 тыс. грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь задний и передний парктроник, климат-контроль с фильтром салона, подогрев передних сидений и тоже дополнительное оборудование.

На рынке Hyundai Ioniq Electric Premium без дополнительного оборудования можно купить за 689 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом "Эдем-Авто" было ООО "Автоцентр Бортничи" Александра Диденко, чье предложение составило 7,49 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

Согласно дополнительному соглашению, сумма договора была снижена до 7,4 млн грн.

Учредителями ООО "Эдем-Авто" из с. Софиевская Борщаговка Киевской области указаны Лариса и Юрий Побоченко, директором – Александр Гулак.