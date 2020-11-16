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"Укрэнерго" купило новые электромобили Hyundai по миллиону гривен за штуку. ФОТО

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 20 октября по результатам тендера заказало ООО "Эдем-Авто" 9 легковых автомобилей на общую сумму 7,48 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит "Укрэнерго" два электромобиля Hyundai Kona Electric в комплектации Top по 1,06 млн грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь кожаную обивку сидений, климат-контроль с фильтром салона, подогрев передних сидений, камеру заднего вида, задний парктроник, подушки безопасности, боковые подушки и шторки безопасности. У авто будет дополнительное оборудование: зимние шины, литые диски, коврики и т. П.

"Эдем-Авто" продает Hyundai Kona Electric Top без дополнительного оборудования по 1,1 млн грн.

Кроме этого, "Эдем-Авто" также поставит 7 электромобилей Hyundai Ioniq Electric Premium по 765 тыс. грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь задний и передний парктроник, климат-контроль с фильтром салона, подогрев передних сидений и тоже дополнительное оборудование.

На рынке Hyundai Ioniq Electric Premium без дополнительного оборудования можно купить за 689 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом "Эдем-Авто" было ООО "Автоцентр Бортничи" Александра Диденко, чье предложение составило 7,49 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

Согласно дополнительному соглашению, сумма договора была снижена до 7,4 млн грн.

Учредителями ООО "Эдем-Авто" из с. Софиевская Борщаговка Киевской области указаны Лариса и Юрий Побоченко, директором – Александр Гулак.

Автор: 

Джерело:  Наші гроші
авто (4122) тендер (2157) Укренерго (1994) Prozorro (1743) закупівлі (2604) Hyundai (48)


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Когда покупали в Южной Кореи поезда Хюндай в годы правления Януковоща,то за каждый проданный поезд Хюндай, Корейска фирма давала бесплатно 10 автомобилей Хюндай,может те шаровые авто с той партии ?
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16.11.2020 20:54 Відповісти
Їх почали випускати роки 3 тому...
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17.11.2020 13:20 Відповісти
Готуймося до чергового підвищення цін на світло. Це коли небудь припиниться чи це хроніка?
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16.11.2020 21:13 Відповісти
от холуи! мало своих машин так надо шоб жопы ихнии хюндаи возили! вот *******
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16.11.2020 21:28 Відповісти
А в это время-минимальную пенсию с января 2021 года поднимут на ЦЕЛЫХ 57(пятьдесят семь) гривень!Слава Украине!
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16.11.2020 21:49 Відповісти

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