NASA впервые запустило в космос ракету частной компании

В воскресенье в США был осуществлен запуск ракеты компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту к Международной космической станции.

Миссия NASA SpaceX Crew-1 стартовала из стартового комплекса 39А в Космическом центре Кеннеди во Флориде и сейчас продолжает путь к МКС.

Как отмечается в сообщении NASA, это первый полет сертифицированной коммерческой системы, предназначенной для перевозки экипажа в космосе.

Миссия Crew-1 – первая из шести миссий NASA и SpaceX с экипажем, которые будут летать в рамках программы Commercial Crew Program.

Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за порывов ветра.

"Falcon 9 запускает Crew Dragon в свой первый полет с космонавтами на борту, начиная регулярные полеты экипажа на МКС из США", – сообщили в SpaceX.



Как сообщалось, 30 мая 2020 года SpaceX в рамках тестового полета успешно вывела на орбиту двух астронавтов NASA на космическом корабле Crew Dragon с площадки 39А Космического центра Кеннеди во Флориде.

Это был первый запуск астронавтов NASA с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.