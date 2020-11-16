Рада не сможет принять госбюджет в установленный Бюджетным кодексом срок, – Гетманцев
Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 в установленный Бюджетным кодексом срок (до 1 декабря).
Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа"), передает Укринформ.
"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не придерживаемся этого срока... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, – ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году ", – отметил Гетманцев.
По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета министров.
В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов допустила, что Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год в целом в середине декабря, передает Интерфакс-Украина.
"По Бюджетному кодексу нужно было до 1 декабря принять... Но я с самого начала смотрела на это более реалистично, какой-то нормальный дедлайн – это середина декабря, принятия бюджета в целом", – сказала Кравчук.
По словам Кравчук, 20 ноября парламент ожидает получить от правительства бюджетные выводы ко второму чтению.
"Это те изменения, которые они предлагают ко второму чтению. В начале декабря соберется бюджетный комитет, их обработает, и направим их в зал", – депутат.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.
Для финансирования пожеланий депутатов ко второму чтению Бюджетный комитет предлагает увеличить отчисления от Нацбанка с 33 млрд грн до 45 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждает о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.
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