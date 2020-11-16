Рада не сможет принять госбюджет в установленный Бюджетным кодексом срок, – Гетманцев

Верховная Рада не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 в установленный Бюджетным кодексом срок (до 1 декабря).

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа"), передает Укринформ.

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не придерживаемся этого срока... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, – ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году ", – отметил Гетманцев.

По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета министров.

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов допустила, что Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год в целом в середине декабря, передает Интерфакс-Украина.

"По Бюджетному кодексу нужно было до 1 декабря принять... Но я с самого начала смотрела на это более реалистично, какой-то нормальный дедлайн – это середина декабря, принятия бюджета в целом", – сказала Кравчук.

По словам Кравчук, 20 ноября парламент ожидает получить от правительства бюджетные выводы ко второму чтению.

"Это те изменения, которые они предлагают ко второму чтению. В начале декабря соберется бюджетный комитет, их обработает, и направим их в зал", – депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.

Для финансирования пожеланий депутатов ко второму чтению Бюджетный комитет предлагает увеличить отчисления от Нацбанка с 33 млрд грн до 45 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждает о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.