Заместитель Степанова предложил предпринимателям идти работать в больницы

Заместительница министра здравоохранения Украины Ирина Микичак посоветовала предпринимателям, деятельность которых попала под карантин, поискать другие виды дохода, в частности, в больницах.

Об этом Микичак заявила во время пресс-конференции, сообщает Deutsche Welle.

По словам Микичак, бизнесу стоит "посмотреть вокруг себя и найти другие дополнительные виды дохода, где можно зарабатывать во время карантина из дома, онлайн, дистанционно".

"Наши больницы с радостью предоставят рабочие места, временные рабочие места, всем малым предпринимателям, которые в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной помощи сейчас очень нужны сильные и здоровые рабочие руки. Это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электричества, водители, сторожа, вахтеры и разнорабочие", – отметила Микичак.

Кроме того, она назвала отказ соблюдать "карантин выходного дня" предвыборным трендом.

По словам заместительницы главы Минздрава, рестораны и кинотеатры, которым сейчас запрещено работать на выходных, не являются предприятиями критической инфраструктуры.

"Мы знаем и понимаем, что нужно удержать бюджетообразующие предприятия, критическую инфраструктуру, и вынуждены ограничить деятельность тех или иных предприятий, не относящихся к критической инфраструктуре", – отметила она.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.