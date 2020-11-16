Украина отправила на экспорт рекордный объем арбузов и дынь

Украина в 2020 году обновила рекорд экспорта бахчевых за сезон, продав на внешние рынки почти 36 тыс. тонн арбузов и дынь.

Таким образом, предыдущий рекорд экспорта, установленный в 2018 году, был превышен сразу на 87%, а прошлогодний показатель экспорта – в 2,3 раза, подсчитали аналитики проекта EastFruit.

Традиционно, основной объем экспорта приходился на арбуз, в то время как экспорт дыни составил всего около 2 тыс. тонн, но и этот объем стал рекордным.

"Резкий рост экспорта арбуза и дыни из Украины в 2020 году стал возможен благодаря благоприятному стечению обстоятельств на рынке для украинских поставщиков. Высокие цены на арбуз и дыню в ЕС, увеличение объемов производства бахчевых в Украине и снижение объемов производства арбуза и дыни в России, позволили украинским экспортерам нарастить поставки", – отмечает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По данными ценового мониторинга EastFruit, цены на арбузы в Польше, являющейся главным импортером арбузов и дынь из Украины, были в среднем на 60% выше, чем в 2019 году. В это же время цены на бахчевые в Украине были самыми низкими в регионе.

К началу сентября, когда экспорт арбуза из Украины обычно наиболее активен, разрыв в оптовых ценах на арбуз между Украиной и Польшей достигал семи с половиной раз или 46 центов США на каждом килограмме.

Так, в Украине в это время арбуз продавали всего по 7 центов США за кг, а в Польше – за 53 цента. В России, которая в последние годы активно вытесняла Украину с рынка бахчевых ЕС, в это же время арбузы стоили 27 центов США за кг, то есть были почти в четыре раза дороже. Соответственно, российский арбуз не мог конкурировать в украинским на рынках стран ЕС.

В то же время впервые среди крупных покупателей украинских дынь в 2020 году появилась Румыния. Эта страна также нарастила объемы закупки арбуза в Украине в 2020 году.

Аналитики организации прогнозируют, что учитывая рост экспортных поставок арбуза в 2020 году, Украина по итогам года может снова вернуться в топ-25 мирового рейтинга, откуда она выпала несколько лет назад. А вот Россия, скорее всего, снизит поставки и впервые за несколько лет экспортирует меньше арбузов, чем Украина.