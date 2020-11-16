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На Добротворской ТЭС Ахметова все энергоблоки остановились из-за аварийного ремонта

На Добротворской ТЭС Ахметова все энергоблоки остановились из-за аварийного ремонта

Все четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции, которая входят в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, вечером 16 ноября остановились из-за аварийного ремонта.

Об этом свидетельствуют данные состояния блоков ТЭС и АЭС на сайте системного оператора НЭК Укрэнерго.

В частности, в аварийный ремонт ушли все четыре энергоблока. Из них два с установленной мощностью 150 МВт, и два – 100 МВт.

Следует отметить, что прекращение выработки электроэнергии всей станцией целиком – редкое явление для энергосистемы Украины.

О причинах аварийного останова станции на момент публикации БизнесЦензор информации не получил.

Ранее Укрэнерго сообщала, что в ноябре увеличилось потребление электроэнергии в связи с похолоданием. Одновременно снизилось производство генерации из возобновляемых источников (ВИЭ), а также производство электроэнергии атомными станциями.

Общая установленная мощность станции – 500 МВт, что равно половине из установленной мощности одного атомного энергоблока-тысячника, которых в Украине 13. По состоянию на вечер 16 ноября 5 из них находятся в ремонте.

На Добротворской ТЭС Ахметова все энергоблоки остановились из-за аварийного ремонта 01

ТЕС (677) НС (4) ДТЕК (1359)


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Ахметов искусственно создаёт дефицит электроэнергии на рынке, для роста ее цены. Производство ВИЭ упало, атомный блок быстро в эксплуатацию не ввести, импорт из РФ запрещен. Можно подзаработать на очередную виллу.
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16.11.2020 20:33 Відповісти
Интересно, что бы было если бы Пете и Ахметову удалось закрыть все АЕС и полностью перейти на так называемую *зеленую енергию*? Ждать бл**** лета и солнца и с моря погоды? Или всем аулом выходить и крутить вручную ахетовские ветряки?
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16.11.2020 21:23 Відповісти
Вам бы романы пейсать. Зелючные. Правда за деньги дураков мало бы нашлось их покупать.
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16.11.2020 21:43 Відповісти
АЕС уничтожают по приказу Кремля, эти упыри же понимают что АЕС это те же атомные бомбы которые Украина благодаря Чучме сдала в замен на независимость.
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17.11.2020 10:24 Відповісти
Следует отметить, что прекращение выработки электроэнергии всей станцией целиком - редкое явление для энергосистемы Украины.

шантаж нарида
где главбе бе бе, статьи не видит, нарыть не может или?
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17.11.2020 11:06 Відповісти

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