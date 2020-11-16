На Добротворской ТЭС Ахметова все энергоблоки остановились из-за аварийного ремонта
Все четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции, которая входят в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, вечером 16 ноября остановились из-за аварийного ремонта.
Об этом свидетельствуют данные состояния блоков ТЭС и АЭС на сайте системного оператора НЭК Укрэнерго.
В частности, в аварийный ремонт ушли все четыре энергоблока. Из них два с установленной мощностью 150 МВт, и два – 100 МВт.
Следует отметить, что прекращение выработки электроэнергии всей станцией целиком – редкое явление для энергосистемы Украины.
О причинах аварийного останова станции на момент публикации БизнесЦензор информации не получил.
Ранее Укрэнерго сообщала, что в ноябре увеличилось потребление электроэнергии в связи с похолоданием. Одновременно снизилось производство генерации из возобновляемых источников (ВИЭ), а также производство электроэнергии атомными станциями.
Общая установленная мощность станции – 500 МВт, что равно половине из установленной мощности одного атомного энергоблока-тысячника, которых в Украине 13. По состоянию на вечер 16 ноября 5 из них находятся в ремонте.
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шантаж нарида
где главбе бе бе, статьи не видит, нарыть не может или?