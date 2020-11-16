На Добротворской ТЭС Ахметова все энергоблоки остановились из-за аварийного ремонта

Все четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции, которая входят в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, вечером 16 ноября остановились из-за аварийного ремонта.

Об этом свидетельствуют данные состояния блоков ТЭС и АЭС на сайте системного оператора НЭК Укрэнерго.

В частности, в аварийный ремонт ушли все четыре энергоблока. Из них два с установленной мощностью 150 МВт, и два – 100 МВт.

Следует отметить, что прекращение выработки электроэнергии всей станцией целиком – редкое явление для энергосистемы Украины.

О причинах аварийного останова станции на момент публикации БизнесЦензор информации не получил.

Ранее Укрэнерго сообщала, что в ноябре увеличилось потребление электроэнергии в связи с похолоданием. Одновременно снизилось производство генерации из возобновляемых источников (ВИЭ), а также производство электроэнергии атомными станциями.

Общая установленная мощность станции – 500 МВт, что равно половине из установленной мощности одного атомного энергоблока-тысячника, которых в Украине 13. По состоянию на вечер 16 ноября 5 из них находятся в ремонте.