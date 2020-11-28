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Новини Інновації в енергетиці
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В Европе создали коалицию по возобновляемому водороду

В Европе создали коалицию по возобновляемому водороду

Европейские ассоциации солнечной и ветровой энергетики SolarPower Europe и WindEurope создали Коалицию по возобновляемому водороду (Renewable Hydrogen Coalition).

Новая коалиция будет поддерживать и ускорять внедрение возобновляемых водородных технологий в Европе.

Создатели Коалиции представили новое исследование. Оно показывает, что производство и потребление возобновляемого водорода в Европе может расти гораздо быстрее, чем предполагают текущие стратегии.

Новая организация призвана построить высокоуровневую сеть новаторов, предпринимателей и корпоративных лидеров из быстрорастущего сообщества возобновляемого водорода, включая промышленных потребителей.

Амбиции Коалиции базируются на исследовании, которое подготовила консалтинговая компания Material Economics. Она специализируется на инновациях в области экологически чистой энергии и перехода на энергоносители. 

Ключевой вывод исследования заключается в том, что Европа могла бы коммерциализировать возобновляемый водород быстрее, чем предполагают текущие стратегии.

Авторы считают, что в европейской экономике существует значительный "скрытый спрос" на экологически чистый водород, объём которого в ближайшей перспективе оценивается в 540 ТВт*ч, а в среднесрочной в 1200-1400 ТВт*ч.

Согласно исследованию, возобновляемый водород представляет собой значительную инвестиционную возможность в размере 550-700 млрд евро с потенциалом снижения выбросов в размере 450-550 Мт CO2 (или 10% годовых выбросов в Европе).

Европе необходимо действовать быстро и масштабно в четырех ключевых областях: создать ведущие рынки (например, экологически чистых удобрений и стали), мобилизовать крупные инвестиции (особенно в возобновляемые источники энергии, поскольку, вероятно, потребуется более 280 ГВт выделенных мощностей). А также ускорить внедрение инноваций от исследований, находящихся на ранних стадиях с помощью демонстрационных проектов, внедрить соответствующие стандарты.

Джерело:  SolarPower Europe
Європа (578) водень (166) водневе пальне (114)


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Перспектива для всього людства - це холодний ядерний протон-протонний синтез і формула його винайдена Українською академією інноваційних технологій.
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29.11.2020 08:58 Відповісти
...починай виготовляти реактор в себе в гаражі!
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29.11.2020 13:52 Відповісти
"Ми намагаємося знайти більш швидкий спосіб створення ядерної системи, яка має чудові характеристики. Мета полягає в тому, щоб докорінно змінити те, як ми працюємо в ядерній сфері", - говорить технічний директор програми TCR Курт Террані.
За його словами, ядро ​​реактора буде надруковано на 3D-принтері з карбіду кремнію, надзвичайно міцного матеріалу, який практично неможливо розплавити. Ядро, спроєктоване в Ок-Рідж, має висоту менше 50 сантиметрів і буде розміщуватися в реакторі, який не набагато більший за пивний кухоль. Але коли він буде підключений до мережі, реактор зможе виробляти до 3 мегават електроенергії, чого вистачить для потреб більш ніж 1 тис. будинків. Друк реактора може зайняти всього декілька тижнів.https://greenpost.ua/news/amerykanski-vcheni-nadrukuvaly-yadernyj-reaktor-na-3d-prynteri-i7171
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29.11.2020 15:28 Відповісти
Холодний ядерний протон-протонний синтез і формула його винайдена Українською академією інноваційних технологій & возобновляемый водород &..... и другие прорывные технологии и возможности... и никакого протипоставлене между ними по принципу "академик" Лысенко против Вавилова..
https://biz.censor.net/comments/locate/3233741/0192149b-e81f-7141-8cee-caceca895e02
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29.11.2020 10:01 Відповісти
Водень-- це акумулятор для надлишкової електроенергії.
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29.11.2020 11:43 Відповісти
Так Зеля вроде предложил водород на наших АЭС колбасить!
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29.11.2020 13:26 Відповісти
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29.11.2020 13:37 Відповісти
Проблема водню в тому що, для розкладу 1 літру води на водень і кисень витрачається більше енергії, ніж отримується від згорання водню. Іншими словами, у автомобіля на "чистому" водні просто дуже довга вихлопна труба і викиди потрібно вимірювати в іншому місці.
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30.11.2020 10:10 Відповісти

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