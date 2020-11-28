Убыток "ДТЭК Энерго" Ахметова превысил 19 миллиардов

"ДТЭК Энерго" по итогам января-сентября 2020 года получила чистый убыток 19,12 млрд грн против 6,29 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Выручка компании за январь-сентябрь этого года составила 31,61 млрд грн, что в 2,3 раза меньше, чем за тот же период прошлого года (72,29 млрд грн, с учетом переоценки), сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время "ДТЭК Энерго" по итогам 9 месяцев удалось выйти на валовую прибыль в 2,08 млрд грн, что в то же время в 5,7 раза меньше этого показателя за 9 месяцев 2019 года.

Помимо того операционный убыток за январь-сентябрь этого года составил 7,48 млрд грн против 5,3 млрд грн операционной прибыли за январь-сентябрь-2019.

С учетом ранее обнародованных данных, которые опубликовано на сайте, согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в третьем квартале этого года "ДТЭК Энерго" сработало с чистым убытком 2,6 млрд грн против 2,95 млрд грн чистой прибыли в 3 квартале прошлого года.

Выручка компании в июле-сентябре-2020 сократилась к июлю-сентябрю-2019 на 40,8% – до 11,17 млрд грн, однако валовая прибыль возросла на 20,8% – до 2,81 млрд грн. операционная – на 30%, до 1,14 млрд грн.

В отчете также говорится, что на конец сентября свободные денежные средства увеличились до 0,42 млрд грн с 0,2 млрд грн кварталом ранее.

Положительный денежный поток от операционной деятельности за 9 месяцев составил 2,21 млрд грн, в том числе в третьем квартале – 1,08 млрд грн, а на капинвестиции пошло 2,06 млрд, в том числе в третьем квартале – 0,85 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.