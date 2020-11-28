БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 754 18

Убыток "ДТЭК Энерго" Ахметова превысил 19 миллиардов

Убыток

"ДТЭК Энерго" по итогам января-сентября 2020 года получила чистый убыток 19,12 млрд грн против 6,29 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Выручка компании за январь-сентябрь этого года составила 31,61 млрд грн, что в 2,3 раза меньше, чем за тот же период прошлого года (72,29 млрд грн, с учетом переоценки), сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время "ДТЭК Энерго" по итогам 9 месяцев удалось выйти на валовую прибыль в 2,08 млрд грн, что в то же время в 5,7 раза меньше этого показателя за 9 месяцев 2019 года.

Помимо того операционный убыток за январь-сентябрь этого года составил 7,48 млрд грн против 5,3 млрд грн операционной прибыли за январь-сентябрь-2019.

С учетом ранее обнародованных данных, которые опубликовано на сайте, согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в третьем квартале этого года "ДТЭК Энерго" сработало с чистым убытком 2,6 млрд грн против 2,95 млрд грн чистой прибыли в 3 квартале прошлого года.

Выручка компании в июле-сентябре-2020 сократилась к июлю-сентябрю-2019 на 40,8% – до 11,17 млрд грн, однако валовая прибыль возросла на 20,8% – до 2,81 млрд грн. операционная – на 30%, до 1,14 млрд грн.

В отчете также говорится, что на конец сентября свободные денежные средства увеличились до 0,42 млрд грн с 0,2 млрд грн кварталом ранее.

Положительный денежный поток от операционной деятельности за 9 месяцев составил 2,21 млрд грн, в том числе в третьем квартале – 1,08 млрд грн, а на капинвестиции пошло 2,06 млрд, в том числе в третьем квартале – 0,85 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Ахметов Рінат (1610) ДТЕК (1359)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Это же надо такой лохотрон втюхивать! Это же частный бизнес - как он может существовать с такими убытками - он что и зарплаты и налоги не платит, не тратится на поддержание и развитие своей производственной базы? Бред! Это же 20 млрд. - где контролирующие органы, где СБУ потому, что такие суммы относятся к безопасности страны! Нет - где эти миллиарды они все знают! Им проще искать кто не заплатил 3-10 тыс налогов! А это со стороны ДТЭК ультимативное выбивание от государства бабок на эти как бы убытки, которые уже давно находятся в офшорах. А какое юридически финансовое отношение имеет государство к частному бизнесу?....Почему оно должно возмещать убытки? Для бизнеса есть такое понятие как "форс-мажор" и связанные с ним риски, не учел что-то, пролетел - это твои проблемы. При этом государство отказывается списать вынужденные из-за нищеты долги населения за ЖКХ, а вот ДТЭКу возмещает такие надуманные фантастические убытки через повышение тарифов, т.е. снова из кармана населения. Намутили капитально с зелеными тарифами на эл.энергии. и теперь под эту марку пытаются всё списать на тарифы. И главное - полное отсутствие ответственности!
показати весь коментар
29.11.2020 11:48
+5
"ДТЭК Энерго" Ахметова показало чистый убыток более 19 миллиардов

=========================================================
Значить пора експропріювати ДТЕК і вводити пряме державне управління.
показати весь коментар
29.11.2020 12:41
+3
Ахметов только для себя убытки не делает
показати весь коментар
28.11.2020 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахметов только для себя убытки не делает
показати весь коментар
28.11.2020 12:06 Відповісти
"ДТЭК Энерго" Ахметова показало чистый убыток более 19 миллиардов - Цензор.НЕТ 4758
показати весь коментар
28.11.2020 12:07 Відповісти
А сколько дорогой недвижимости в Лондоне!
показати весь коментар
28.11.2020 12:08 Відповісти
Гарний убиток в Лондоні Гудок намайнив з українців.І у Франції теж. Питання-нафіга?
показати весь коментар
29.11.2020 12:39 Відповісти
Убытки идут за счёт государственных кредитов...Это не у него убытки, это набирают кредитов, пишут про убытки и не возвращают...Эти убытки оплатит народ Украины со своего кармана...Браво...
показати весь коментар
29.11.2020 15:51 Відповісти
Интересно мнение грамотных бухгалтеров и экономистов. где "собака зарыта"?
показати весь коментар
28.11.2020 12:19 Відповісти
Может скинутся бедняге, а то опять электроэнергия подорожает.
показати весь коментар
28.11.2020 12:27 Відповісти
С левой или с правой?
показати весь коментар
28.11.2020 14:08 Відповісти
"ДТЭК Энерго" Ахметова показало чистый убыток более 19 миллиардов

=========================================================
Значить пора експропріювати ДТЕК і вводити пряме державне управління.
показати весь коментар
29.11.2020 12:41 Відповісти
19 миллиардов украл и Зеленский не причём?
показати весь коментар
28.11.2020 14:02 Відповісти
Ахметов как "зиц председатель" и при Кучме, и при Ющенко и при Яныке и при Пете, и при Володе, всегда на плаву. И не беднеет, и власть на него не наезжает.
показати весь коментар
28.11.2020 14:18 Відповісти
Ага,так я и поверю что вы в убыток работали.Сказки для возврата НДС ?
показати весь коментар
29.11.2020 09:16 Відповісти
Мля, ще 20 ярдів з бюджету ... Ринату під йолку. Зе-Санта своїм не кислі подгони дєлає.
показати весь коментар
29.11.2020 09:58 Відповісти
Это же надо такой лохотрон втюхивать! Это же частный бизнес - как он может существовать с такими убытками - он что и зарплаты и налоги не платит, не тратится на поддержание и развитие своей производственной базы? Бред! Это же 20 млрд. - где контролирующие органы, где СБУ потому, что такие суммы относятся к безопасности страны! Нет - где эти миллиарды они все знают! Им проще искать кто не заплатил 3-10 тыс налогов! А это со стороны ДТЭК ультимативное выбивание от государства бабок на эти как бы убытки, которые уже давно находятся в офшорах. А какое юридически финансовое отношение имеет государство к частному бизнесу?....Почему оно должно возмещать убытки? Для бизнеса есть такое понятие как "форс-мажор" и связанные с ним риски, не учел что-то, пролетел - это твои проблемы. При этом государство отказывается списать вынужденные из-за нищеты долги населения за ЖКХ, а вот ДТЭКу возмещает такие надуманные фантастические убытки через повышение тарифов, т.е. снова из кармана населения. Намутили капитально с зелеными тарифами на эл.энергии. и теперь под эту марку пытаются всё списать на тарифы. И главное - полное отсутствие ответственности!
показати весь коментар
29.11.2020 11:48 Відповісти
Зебіли, займайте свою улюблену колінно-локтьову пощицію!
показати весь коментар
29.11.2020 12:15 Відповісти
Отут ще сайт не споганили.
показати весь коментар
29.11.2020 15:42 Відповісти
Как был напёрсточником так им и остался - изменились, немного правила - напёрстка осталось только два - под одним -19 лярдов, под другим +19 лярдов. И, как всегда, держава подняла -19.
показати весь коментар
29.11.2020 19:32 Відповісти
В ЦЕЛЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
показати весь коментар
30.11.2020 19:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 