Арахамия назвал сроки принятия госбюджета Радой

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

Об этом сообщает УНИАН.

"Похоже, что проект бюджета согласовали с Международным валютным фондом, дефицит этот согласовали, и будем обсуждать на этой неделе (речь идет о пленарной неделе с 1 по 4 декабря) в зале, а дальше посмотрим - мы его в конце недели сможем проголосовать или, если обсуждения немножко затянутся, то тогда на следующей неделе (следующая пленарная неделя продлится с 15 по 18 декабря) точно проголосуем", - сказал Арахамия.

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.