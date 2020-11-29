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Госкомпания "Артем" получит 49 миллионов на разработку артиллерийских боеприпасов

Госкомпания

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" получит 49 млн грн из государственного бюджета на 2021 год на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение неуправляемых авиационных ракет.

Об этом говорится в Министерства обороны.

"В 2020 году Минобороны профинансировало выполнение ГАХК "Артем" опытно-конструкторской работы по разработке артиллерийских боеприпасов и снабжения неуправляемых авиационных ракет на сумму 49 млн. грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также подготовлены дополнительные заказы неуправляемых авиационных ракет, ракетных комплекса "Нептун" и ракет для комплекса "Ольха" на сумму около 900 млн. грн., в которых ГАХК "Артем" является главным исполнителем или соисполнителем.

"Учитывая это, вопрос контрактов для Вооруженных сил не может быть критическим для стабильного функционирования предприятия и лежит, скорее, в другой плоскости. Как объективного характера, в частности, пандемии и тотального локдауна, так и субъективных факторов, оборонное ведомство по этическим соображениям не будет комментировать", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны отметили, что продукцию оборонного назначения в отечественных предприятий ведомство заказывает в соответствии с потребностями и приоритетами ВСУ, определенных в Генеральном штабе.

"Заявления руководства компании о переводе с первого квартала следующего года около 70% работников ГАХК "Артем" на однодневную рабочую неделю вызывают обеспокоенность, поскольку является естественным вопрос: каким образом при таких условиях предприятие планирует выполнять свои обязательства по гособоронзаказу", - сообщила пресс-служба.

Автор: 

Джерело:  Минобороны
Міноборони (956) оборона (500) фінансування (2025)


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Топ коментарі
+3
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" получит 49 млн грн из государственного бюджета на 2021 год на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение неуправляемых авиационных ракет. Источник: https://biz.censor.net/n3233873

Зе влада мені нагадує Голохвастова який розплачується неіснуючими фінансами, головне обіцяти щоб не спалили прокремлівську діяльність
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29.11.2020 16:27
+2
ПОХОЖЕ НА ГРУ ФСБ ,РОБОТА 1 ДЕНЬ.
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29.11.2020 10:53
+2
49 миллионов на разработку чего? Если старых снарядов то они давно уже разработаны,если новых то к каким артиллерийским системам? Попахивает дерибаном этих 49 миллионов ,всё как то мутно и абсолютно не понятно а значит украдут наверняка.
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29.11.2020 11:22
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29.11.2020 10:33 Відповісти
ПОХОЖЕ НА ГРУ ФСБ ,РОБОТА 1 ДЕНЬ.
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29.11.2020 10:53 Відповісти
49 миллионов на разработку чего? Если старых снарядов то они давно уже разработаны,если новых то к каким артиллерийским системам? Попахивает дерибаном этих 49 миллионов ,всё как то мутно и абсолютно не понятно а значит украдут наверняка.
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29.11.2020 11:22 Відповісти
Значит кто то лжет. Думаю что, скорей всего, минобороны. Тем более что в о дном тексте указано, что 49 млн. уже выделено в 2020м, и тут же что 49 млн. выделят в 2021м. Так это речь идет об одной и той же сумме, котору не понятно уже выделили или только собираются выделить, или о разных платежах.
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29.11.2020 11:22 Відповісти
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" получит 49 млн грн из государственного бюджета на 2021 год на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение неуправляемых авиационных ракет. Источник: https://biz.censor.net/n3233873

Зе влада мені нагадує Голохвастова який розплачується неіснуючими фінансами, головне обіцяти щоб не спалили прокремлівську діяльність
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29.11.2020 16:27 Відповісти
а толку с этого простите как будто оружия не хватает нет воли у политиков его применять
пусть начнут применять то оружие какое есть а так это очередной попил бюджета к сожалению оружме должно работать п не шнить на складах да и зачем нужны сеаряды если никто уже никуда не стреляет пусть сеачала воевать начнут нормально а потом бк заказывают воронеж должен быть разрушен
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29.11.2020 18:05 Відповісти
типа ,пусть сначала начут воевать потом кончится б\к и сдадутся . молчи грамотей
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29.11.2020 21:35 Відповісти
А когда-то, в далеких 80х ,ПО им. Артема производило ракеты Земля-Воздух...
И я был причастный к этому производству
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29.11.2020 19:12 Відповісти
И земля-земля, и узлы Бурана, и многое другое.
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29.11.2020 20:10 Відповісти
Так як цього року? Пообціяють гроші і нічого не дадуть бо в бюджеті діра.
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29.11.2020 19:30 Відповісти
а по кому стрілятимемо?? По горобцям у голому степу, куди відвели військо?
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30.11.2020 00:10 Відповісти
"Я тебя поцелую. Потом. Если н̶е̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶е̶ш̶ь̶ захочешь."
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30.11.2020 07:52 Відповісти

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