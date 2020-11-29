Авиакомпании получили права на семь маршрутов, – Госавиаслужба

Комиссия Госавиаслужбы Украины одобрила заявки двух авиакомпаний на выполнение полетов по семи маршрутам.

"Роза Ветров" (Windrose) разрешили запустить регулярные рейсы из Киева в Гонконг с частотой два раза в неделю. Эту линию авиакомпания будет обслуживать для выполнения грузовых рейсов на недавно взятом в аренду самолете Airbus A330-200, передает avianews.com.

SkyUp сможет летать по два раза в неделю из Киева на Мальту, из Запорожья в Баку, из Харькова в Баку, из Львова в Штутгарт и из Запорожья в Штутгарт, по три раза в неделю из Киева в Штутгарт.

Для допуска лоукоста на Мальту регулятор аннулировал права на маршрут Киев-Мальта авиакомпании Bravo Airways, которая не выполняла эти полеты.

Одновременно с этим комиссия Госавиаслужбы отказала SkyUp в увеличении числа полетов на маршрутах Киев-Стамбул и Киев-Берлин из-за отсутствия свободных частот.

По этой же причине регулятор не предоставил SkyUp права на маршруты Киев-Ташкент, Киев-Брюссель, Киев-Мюнхен, Киев-Эр-Рияд, Киев-Джидда и не допустил "Розу Ветров" на линию Киев-Ташкент.

Также регулятор решил не ограничивать ранее выданные МАУ права для полетов из Киева в Мюнхен, Эр-Рияд и Джидду. Если бы это произошло, то комиссия смогла бы передать освободившуюся квоту SkyUp.

Одобрение прав на маршруты позволяет авиакомпаниям начать полеты, однако в большинстве случаев авиаперевозчики не используют полностью полученные частоты или же включают их в расписание спустя некоторое время.