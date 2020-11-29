"Укравтодор" завершил ремонт 103 км дороги Кропивницкий-Кривой Рог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершило ремонт 103 км автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

"В начале года мы анонсировали, что хотим обновить более 100 км автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. После тендерных процедур работы стартовали в июле. Амбициозная цель достигнута: сегодня готовим ввести в эксплуатацию 103 км в Днепропетровской и Кировоградской областях", - сказал глава агентства Александр Кубраков.

По его словам, к настоящему времени в Кировоградской области ремонт дороги Н-23 завершен полностью. В 2021 году планируется возобновить маршрут Кривой Рог - Запорожье. Общая длина автопути - 258 км.

"Укравтодор" добавил, что, кроме возобновленного дорожного покрытия, дорога Н-23 получила новую навигацию, разработанную агентством с "Агентами змин" в рамках общего эксперимента с Нацполицией.