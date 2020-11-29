БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 206 2

"Укравтодор" завершил ремонт 103 км дороги Кропивницкий-Кривой Рог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершило ремонт 103 км автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

"В начале года мы анонсировали, что хотим обновить более 100 км автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. После тендерных процедур работы стартовали в июле. Амбициозная цель достигнута: сегодня готовим ввести в эксплуатацию 103 км в Днепропетровской и Кировоградской областях", - сказал глава агентства Александр Кубраков.

По его словам, к настоящему времени в Кировоградской области ремонт дороги Н-23 завершен полностью. В 2021 году планируется возобновить маршрут Кривой Рог - Запорожье. Общая длина автопути - 258 км.

"Укравтодор" добавил, что, кроме возобновленного дорожного покрытия, дорога Н-23 получила новую навигацию, разработанную агентством с "Агентами змин" в рамках общего эксперимента с Нацполицией.

Автор: 

Джерело:  "Укравтодор"
дороги (1569) ремонт (1471) Укравтодор (724)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фуух, ну слава великому Зе. Теперь катафалки перестанут спотыкаться
показати весь коментар
29.11.2020 23:02 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 08:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 