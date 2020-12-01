"Укрзализныця" увеличила пропускную способность путей в направлении трех портов

"Укрзализныця" увеличила пропускную способность в направлении трех крупных портов.

Об этом сообщил директор департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Иван Хорьяков, передает пресс-служба железнодорожной компании.

"В течение октября 2020 года мы провели ремонтные работы и открыли движение на станциях: "Октябрьская" (Николаев) – 3 пути; "Береговая" (Одесская обл.) – 2 пути и 2 стрелочных перевода и "Черноморск-Порт" – 4 стрелочных перевода", – рассказал Хорьяков.

Он также добавил, что до конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций "Береговая", "Измаил", "Октябрьская", "Прибужская".

"Подчеркнем, что руководство компании находится в постоянном диалоге с грузоотправителями и делает все возможное для улучшения сотрудничества и увеличения объемов железнодорожных перевозок", – сообщает "Укрзализныця".

Также "Укрзализныця" планирует уже в текущем году достичь ежесуточной нагрузки в миллион тонн.