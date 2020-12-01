Рада одобрила введение отпуска по уходу за ребенком для мужчин

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3695 в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках" новым видом отпуска – отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемым за счет работодателя.

Предлагается, чтобы такой отпуск предоставлялся одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Проектом предусматривается определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде и статьи 18, 20 закона "Об отпусках" .

Законопроектом также предлагается дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде и статьи 19 закона "Об отпусках" положением о праве работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск и дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении).