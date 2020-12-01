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Новини Коронавірус і карантин
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Власти Турции запретили жителям выходить из дома по выходным

Власти Турции запретили жителям выходить из дома по выходным

В Турции ужесточат ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

О новых ограничениях объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое информагентство Anadolu.

В частности, со вторника, 1 декабря, по будням с 21:00 вечера до 5:00 утра по всей территории страны введен комендантский час.

Кроме того, также вводится полный запрет для граждан на выход на улицу на выходных – с 21:00 вечера пятницы до 05:00 утра понедельника.

По словам Эрдогана, комендантский час не будет распространяться на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Эрдоган также сообщил, что в рамках новой серии мер молодым людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно будет оформлять специальный пропуск.

До этого в Турции действовал комендантский час только по выходным. Однако заболеваемость коронавирусом в стране, несмотря на принятые меры, продолжала расти. С начала вспышки COVID-19 в Турции зафиксировали более 600 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 13,5 тыс. человек скончались.

Автор: 

Джерело:  Anadolu
карантин (2077) Туреччина (1113) Ердоган Реджеп Таїп (99) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Это тока понаехавшим! А остальные туркише могут гулять
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02.12.2020 09:26 Відповісти

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