Криклий анонсировал аудит безопасности международных трасс

С 2021 в Украине начнут осуществлять обязательный аудит безопасности дорог международного значения.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время брифинга, передает Укринформ.

"Со следующего года у нас уже начинает выполняться аудит безопасности дорог международного значения. Это законодательно предусмотрено. И это позволит проектировать изначально безопасные дороги", – рассказал министр.

Криклий отметил, что это также позволит снизить количество ДТП в Украине.

По словам министра, для повышения безопасности на дорогах Украины, кроме аудита дорог, Мининфраструктуры запланировало на 2021 ряд мер. В частности, будет обустроено 1000 демпферных систем, 900 освещенных пешеходных переходов и светофоров по требованию, пешеходные переходы на разных уровнях и места отдыха для водителей. Кроме этого, в 2021 году будут установлены 125 комплексов автофиксации нарушений ПДД и 100 комплексов габаритно-весового контроля WiM ("Взвешивание в движении").

В следующем году на украинских дорогах начнут ездить 10 специальных автомобилей для проверки состояния дорожной сети и 150 "фантомов" - специальных автомобилей, которые будут двигаться по дорогам и контролировать соблюдение скоростного режима. Сообщается, что первые четыре автомобиля "фантома" начнут осуществлять контроль на дорогах Украины уже до конца 2020 года.