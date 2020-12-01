Конституционный Суд планирует возобновить работу 8 декабря

Конституционный Суд Украины (КС), перешедший в режим дистанционной работы с 6 ноября , возобновит заседания.

Согласно обнародованной на сайте суда повестка дня, 8 и 10 декабря запланированы заседания Большой палаты КСУ, 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного суда.

В частности, 8 декабря КСУ планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов о толковании положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о "достойных условиях жизни" (закрытая часть заседания).

Также планируется рассмотреть вопрос о начале конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины о спецконфискации и рассмотреть вопрос о продлении срока постановления коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС постановлений об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам о конституционных жалобах и по конституционным представлениям.

10 декабря суд продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека о соответствии Конституции Украины некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.

Как сообщалось, 12 ноября в КС объявили о переходе на дистанционный режим работы, назвав причиной подтверждение заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 у нескольких судей.