Еврокомиссия ожидает окончательного решения по лесу до конца года

Еврокомиссия ожидает окончательного решения по спору между Украиной и ЕС о временном запрете экспорта леса-кругляка до конца текущего года.

Это следует из ежегодного отчета ЕС о реализации ассоциации в Украине.

Как указано в документе, обнародованном накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 8 декабря, озабоченность у европейской стороны вызывают также намерения Украины ввести критерий по локализации в госзакупках, поскольку они нарушают принципы равенства и недискриминации.

Авторы отчета также отмечают, что Украина инициировала ряд расследований по защите торговых интересов, которые "не всегда проводились в строгом соответствии с критериями и стандартами".

"После многих лет непрерывного роста, которому способствовала Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA), созданная Советом ассоциации Украина-ЕС, двусторонняя торговля за первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года снизилась примерно на 11%, причиной чему послужила пандемия COVID-19. При этом ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины", - указано в отчете.

В документе указано, что в ходе заседания профильного подкомитета в октябре, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов заявило о необходимости разделить функции управления ресурсами и контроля, в частности инспекцию по заготовке древесины с одной стороны и контроль за ее торговлей - с другой.

В документе также указано, что принятый в декабре 2019 года закон об урегулировании добычи янтаря (снижение рентной ставки с 25% до 10% с 2022 года, при временной ставке до конца 2020 года в 5%, а в 2021 - 8%) не соответствует ни Директиве ЕС об оценке воздействия на окружающую среду, ни международным обязательствам Украины в связи с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Отчет также констатирует, что реформа Государственной экологической инспекции не состоялась.