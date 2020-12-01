Депутаты хотят ограничиться штрафами за миллионные нарушения в декларациях, – НАПК

Рабочая группа в Верховной Раде, созданная для наработки согласованных предложений по решению конституционного кризиса, разработала законопроект №4441, который не предусматривает наказания в виде лишения свободы ни за умышленное декларирования недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации.

Согласно законопроекту, даже те лица, которые умышленно указывают в декларации недостоверные сведения на сумму от 3 000 прожиточных минимумов (от 6,31 млн грн грн и больше) смогут быть наказаны только штрафом в размере от 51 тыс. до 85 тысяч гривен, отмечает пресс-служба Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК).

За умышленное непредставление декларации также предусмотрен только штраф в размере от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн, общественные работы и запрет занимать определенные должности.

"Такие нормы будут только помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

При этом зарегистрированные еще 2 ноября законопроекты №4304 (председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова при поддержке депутатов фракций "Слуг народа", "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", "За будущее", "Голос", депутатской группы "Доверие"), №4307 (Юлией Тимошенко) и №4301 (Ириной Геращенко и другими депутатами "Европейской Солидарности") предусматривают заключение за умышленное декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

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Как сообщалось, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.