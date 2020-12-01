Цены на российскую нефть упали с начала года на 35%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2020 года составила $41,04 за баррель, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла $63,51 за баррель.
Таким образом, цена на российскую нефть снизилась на 35,4%, передает Интерфакс со ссылкой на данные Минфина РФ.
При этом средняя цена на нефть марки Urals в ноябре составила $43,32 за баррель, в ноябре 2019 года она составляла $63,34 за баррель.
В 2019 году средняя цена российской нефти сложилась на уровне $63,59 за баррель.
Джерело: Интерфакс
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