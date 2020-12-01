Баржа для достройки "Северного потока-2" сменила владельца

Трубоукладочная баржа "Фортуна", участвовавшая в строительстве российского участка экспортного газопровода "Северный поток-2", сменила владельца.

Согласно данным Российского международного реестра судов (РМРС), им стало ООО "Универсальная транспортная группа", сообщает РБК.

Прежним владельцем трубоукладчика в реестре значилось АО "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС). МРТС заявила, что она лишь арендовала баржу "Фортуна" у неназванного собственника, но сейчас договор расторгнут.

Изначально "Фортуна" была зарегистрирована в Гонконге. Местная компания Strategic Mileage Ltd до 1 декабря была указана собственником судна в морской базе Equasis. Это действующая компания, бенефициары которой неизвестны.

В 2010 году гонконгская газета South China Morning Post писала, что собственником баржи "Фортуна" является люксембургская компания Maritime Construction Services (MCS), связанная с некой "российской офшорной компанией".

После постройки в 2010 году на китайской верфи "Фортуна" сразу была отправлена работать к берегам Сахалина. Между тем в базе Equasis говорится, что MCS управляла, а не владела "Фортуной".

Трубоукладочная баржа "Фортуна" упоминалась на нидерландском сайте MCS вплоть до конца ноября. Сейчас "Фортуна" на сайте MCS не упоминается.

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Как сообщалось, ранее российский "Газпром" переоформил основное российское судно, которое способно достроить газопровод "Северный поток-2", – трубоукладчик "Академик Черский" – на аффилированную компанию "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). После этого информация о ней исчезла из перечня аффилированных с российским "Газпромом" предприятий.

Работы по строительству "Северного потока-2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.