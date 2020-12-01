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Финансовое положение "Укрзализныци" остается критическим, – ЕС

Финансовое положение

Европейский союз отмечает критическое финансовое положение АО "Укрзализныця".

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине.

"Финансовое положение нереформированной "Укрзализныци" остается критическим", - говорится в тексте отчета. 

Кроме того, ЕС отмечает, что в сфере транспорта к настоящему времени не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в том числе о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Помимо этого, как подчеркивается в тексте, все еще не приняты план действий по реализации Национальной транспортной стратегии, а также комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, важный для обеспечения основы для введения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

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Джерело:  Еврокомиссия
звіт (205) Укрзалізниця (4760) Євросоюз (5094)


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твою ж мать, мы ж вагоны перекрасили, частные локомотивы пустили, как же ж так?
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01.12.2020 17:53 Відповісти
Зеленский ЛОХ - вот кто-то и присмотрел себе жирные КУСКИ в УЗ.Идет информационная атака с целью разделения УЗ.Хотя этого делать нельзя.
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02.12.2020 09:36 Відповісти

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