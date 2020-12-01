Минфин повысил ставку по самым коротким облигациям до 10% годовых

Министерство финансов на состоявшемся 1 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,66 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, от размещения самых коротких трехмесячных ОВГЗ по средневзвешенной ставке 9,89% годовых поступило 1,96 млрд грн, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие ценные бумаги под 7,5% годовых.

От размещения гривневых однолетних ОВГЗ под 10,93% годвых в государственный бюджет привлечено 532 млн грн. Неделей назад Минфин размещал их под 10,75% годовых.

От продажи трехлетних облигаций под 11,62% годовых поступило 172 млн грн. Две недели назад Минфин размещал такие ОВГЗ под 11,1% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября Министерство финансов привлекло 16,77 млрд грн, отказавшись от тактики сдерживания роста ставок по ценным бумагам. В итоге ставки по шестимесячным ОВГЗ за полтора месяца выросли с 8% до 10,25% годовых.