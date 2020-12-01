Минфин повысил ставку по самым коротким облигациям до 10% годовых
Министерство финансов на состоявшемся 1 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,66 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, от размещения самых коротких трехмесячных ОВГЗ по средневзвешенной ставке 9,89% годовых поступило 1,96 млрд грн, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие ценные бумаги под 7,5% годовых.
От размещения гривневых однолетних ОВГЗ под 10,93% годвых в государственный бюджет привлечено 532 млн грн. Неделей назад Минфин размещал их под 10,75% годовых.
От продажи трехлетних облигаций под 11,62% годовых поступило 172 млн грн. Две недели назад Минфин размещал такие ОВГЗ под 11,1% годовых.
Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября Министерство финансов привлекло 16,77 млрд грн, отказавшись от тактики сдерживания роста ставок по ценным бумагам. В итоге ставки по шестимесячным ОВГЗ за полтора месяца выросли с 8% до 10,25% годовых.
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