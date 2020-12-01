Польша выбрала всех подрядчиков для строительства газопровода из Норвегии

Польская государственная компания Gaz-System подписала все контракты с подрядчиками на выполнение строительных работ по сухопутной и морской части проекта газопровода Baltic Pipe.

Об этом сообщил глава Gaz-System Томаш Стемпень, передает Польское радио.

"Мы завершили еще один важный этап проекта Baltic Pipe, связанный с выбором всех подрядчиков для строительных работ. У нас есть полный набор решений, мы заключили контракты со всеми подрядчиками, надзором, сертификацией, основными поставщиками и всеми другими отраслями. Впереди только фаза строительства. Наблюдая за ходом работ, несмотря на пандемию, можно сказать, что график проекту не находится под угрозой. Газ из Норвегии будет поступать с Baltic Pipe в Польшу в октябре 2022 года", – рассказал глава Gaz-System.

Польский оператор планирует, что строительство подземных тоннелей для газопровода на польском и датском побережье начнется весной 2021 года, а прокладки газопровода по дну Балтийского моря – летом.

В компании уточнили, что некоторые из выбранных компаний уже выполняют первые полевые работы, а в ноябре стартовали первые поставки труб DN 1000, из которых будет смонтирована наземная часть газопровода.

Компания отмечает, что заказанные компрессоры для компрессорной станции Baltic Pipe уже смонтированы, сейчас проводятся заводские испытания качества и безопасности устройств. Первые компрессоры будут поставлены в Польшу в декабре этого года.

Как сообщалось, в мае проект строительства газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, которым Варшава надеется заменить поставки газа "Газпрома", получил последнее согласование: 7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали через исключительную экономическую зону королевства.

Строить газопровод будет итальянский подрядчик Saipem. Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро. Проект профинансирован Еврокомиссией на 266,8 млн евро.

Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в Данию.

Строительство газопровода должно закончиться к октябрю 2022 года, совпадая с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом". Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 31 лицензий в регионе.